Com as fortes chuvas da madrugada / manhã desta quarta-feira, uma parte da terraplanagem da obra do shopping de Americana, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, deslizou sobre a via.

Um trator da construtora responsável “Pura Construtora” está no local realizando a limpeza. A ação conta com auxílio da Guarda Municipal de Americana. A avenida segue fechada sentido SP-304.

O local recebeu terraplanagem para elevação do terreno que vai receber o empreendimento.