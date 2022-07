O prefeito Chico Sardelli assinou nesta terça-feira (6) o termo de devolução da área localizada ao lado do Mercado Municipal, que estava sob responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano) e funcionava como terminal metropolitano, anos atrás. No local, que agora volta a ser de responsabilidade da Prefeitura de Americana, será feito um estacionamento de veículos para atender à demanda do mercado e comércios do entorno.

A assinatura do termo ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana Rafael de Barros, o secretário-adjunto de trânsito Pedro Peol, o gerente interino de operações da EMTU Campinas, Osvaldo Klein Neto, o Foca, representando o gerente Edson Zilião, e Gilson Grillo, representando o Consórcio Bus+, que opera o transporte metropolitano.