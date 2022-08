O “Estação Rock Fest” da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, programa de rádio do Santa Bárbara Rock Fest 2022, segue com apresentação das bandas que integram a line-up do Maior Festival de Rock da Região. Apresentado nesta quarta-feira (17), às 20 horas, com reprise programada para este sábado (20), às 18 horas, o terceiro programa trará o som de New Democracy, Ska7, Violência Moral, Hoze, Alma Lavada, Charcot Marie, Veidan Land, Nova Califórnia, The New Drunks, Graves, Legião Urbana Cover do Brasil e Di Ferrero – mostrando a diversidade do rock.

Com produção de Luciane Modenese e edição de Eraldo Vaz, o programa é apresentado por Ricardo Anjo. A rádio oficial do evento pode ser acessada pelo link https://linktr.ee/radiosbfm – que também possui acesso aos programas anteriores do “Estação Rock Fest”.

Por sua vez, o quarto e último programa contará com a participação de Artéria Rock, Katados, Electro Rock, Frann Azalim, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sabbath Cadabra, The Ones, Nightfall Nightwish, Sonoramente, Confraria Rock Club, Rising Power AC/DC e Maneva. A edição irá ao ar no dia 24 deste mês, às 20 horas, com reprise no dia 26, sexta-feira, às 17 horas.

Além do “Estação Rock Fest”, a emissora também fará a transmissão ao vivo do evento, em estúdio montado no Complexo da Usina Santa Bárbara.

Evento

Com entrada gratuita, o maior festival de rock da região acontecerá entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com atrações principais de Nenhum de Nós, Ratos de Porão, Sepultura, Di Ferrero e Maneva, além de bandas locais e regionais. Ampla estrutura com cinco palcos, ambiente familiar, sustentabilidade, artesanato e gastronomia.

A 5ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Maravilhas do Lar, copatrocínio Raízen, fornecedor oficial Heineken, apoio do Supermercados Pague Menos, Sapore e FAM – Faculdade de Americana, rádio oficial Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

Mais informações e o line-up completo do Santa Bárbara Rock Fest 2022 no site www.rockfest.culturasbo.com/