A master coach Elisa Ponte superou a traição do

seu ex-marido com a sua própria irmã e decidiu lançar um livro sobre o assunto, ensinando a dar a volta por cima. A digital influencer investiu mais de R$ 500 mil em conhecimento e se especializou em felicidade para ensinar mulheres a desenvolverem inteligência emocional e se tornarem mais seguras.

“Parece até história de novela, mas casos de traição assim acontecem mais do que imaginamos. Quando decidi contar a minha história eu descobri que muitas mulheres já tinham vivenciado algum tipo de traição e se sentiam tristes, algumas deprimidas sem saber o que fazer. Senti que eu poderia compartilhar a estratégia que funcionou pra mim que poderia ajudar outras mulheres a superarem e perdoarem essa dor e, principalmente, o fato de aprenderem a desenvolver o amor-próprio, recomeçar e usar as emoções para conquistar qualquer coisa e serem independentes emocionalmente”, conta.

Na época da traição, Elisa lembra que se sentiu duplamente enganada, entrou em um estado emocional de tristeza profunda que nem água conseguia tomar, emagreceu 13kg em poucos dias e ficou isolada em casa. Também desistiu da carreira artística, abandonou seus projetos como modelo, empresária, influencer, além de deixar sua cidade, amigos e familiares para fugir daquela dor.

“Tive que aprender a ter inteligência emocional, a gerenciar meus sentimentos e a perdoar não só meu ex-marido, mas a minha irmã também. Eu precisava encarar a situação de frente para continuar viva, estava morrendo aos poucos e acordei para a realidade”, conta. “Hoje mantenho relação com a minha irmã na medida do possível. E enxergo que passei por isso para ganhar força na missão de inspirar e ajudar outras mulheres”.

No livro, dentre outros ensinamentos, Elisa fala de três pontos importantes para superar uma traição. O primeiro é se basear em fatos concretos e buscar entender a verdadeira raiz por trás da traição. O segundo ponto é ter ferramentas para sair do estado emocional que gera dor. Viver o drama e o isolamento são necessários para digerir toda a situação. Mas na sequência é importante retomar as atividades e sair da ‘fossa’ o mais rápido possível

“Viver o ‘processo’ é importante, é um momento que precisa ser respeitado porque nessa fase nos fortalecemos para novos momentos desafiadores, amadurecemos, ajustamos e reorganizamos nossa vida pessoal”, explica.

Por fim, o terceiro ponto é confiar na decisão, fazer novos planos e não se contaminar com opiniões e conselhos alheios. “A decisão de perdoar será sempre o melhor caminho por mais que doe, e de seguir com a relação ou não, é muito pessoal. Depois disso, é importante planejar novos rumos e metas para encontrar motivação para seguir em frente. Não é fácil, mas necessário”, explica.

Em nova fase, além de ajudar outras pessoas, Elisa também pretende retomar sua carreira artística e faz planos para voltar à televisão. Uma de suas metas é estrear um programa sobre relacionamentos. “A ideia é ajudar outras mulheres para que elas não paguem o mesmo preço que eu paguei, ensinar metodologia na prática sobre felicidade, superação e independência emocional para se tornarem mulheres fortes e livres”.

