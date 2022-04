Quem deu as caras em em evento político depois de longo tempo foi Téo Feola. Téo marcou presença no lançamento do Programa i9 da prefeitura de Americana, que foi apresentado no Teatro Municipal na última quarta-feira!

Téo é ex-diretor da Gama, já foi secretário de ação social, chefe de gabinete e vereador!

Atualmente, Téo é filiado ao partido do Prefeito Chico Sardelli, o PV.