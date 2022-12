Um homem de 34 anos foi preso na noite do sábado (3) acusado de tentativa de furto à agência da Caixa Econômica Federal de Santa Bárbara d’Oeste, na Rua Floriano Peixoto. Por volta de 21h30, a equipe subinspetor Cleber e GMs Damaceno e Dgiovany recebeu informações do serviço de monitoramento da Caixa que um homem trajando blusa azul e bolsa estaria no interior da agência.

Já próximo ao estacionamento do banco o coletor de lixo J.T.L. foi detido. Ele já estava em fuga e, ao avistar os GMs, dispensou uma chave de fenda, um alicate e uma talhadeira próximo a dois veículos e próximo ao portão do estacionamento do banco uma touca ninja. L. disse que entrou na agência por ter dinheiro retido, não conseguiu realizar o saque e tentou pegar o que é dele por direito.

Os patrulheiros constataram uma janela de vidro danificada e na região dos caixas haviam diversos objetos separados para serem subtraídos e toda a área revirada assim como o almoxarifado. O indiciado foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão e L foi recolhido permanecendo à disposição da justiça.

Após SBNoticias.com.br