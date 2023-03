Tentou estuprar a prima e vai pra cadeia

Um pintor de 38 anos foi preso após tentar estuprar a própria prima

na madrugada deste sábado (11). A equipe da Polícia Militar informou que precisou usar arma de choque na abordagem ao rapaz violento. O caso aconteceu no bairro Vila Linópolis I, em Santa Bárbara d’Oeste.

Por volta da meia-noite, a vítima de 44 anos contou que estava na rua Professor Justino Soares quando encontrou o primo. Segundo o relato da vítima, o homem a agarrou a força e tentou beijá-la e acariciar suas partes íntimas. A mulher conseguiu escapar e correu até a delegacia para denunciar a agressão.

Ainda com medo do primo vir atrás dela, a vítima chamou a PM e disse onde ele estava. Os policiais o encontraram na Rua Antônio Bernardo Rangel, mas o pintor resistiu a abordagem. De acordo com os policiais, o homem estava alterado e nervoso, possivelmente devido ao uso de drogas ou álcool. Além de xingar a equipe, ele pegou duas barras de ferro e tentou agredir as agentes.

LEIA + Advogado desaparecido em Nova Odessa

O suspeito passou por atendimento médico antes de ser autuado. Ele vai responder em liberdade pelos crimes de tentativa de estupro contra a prima e resistência.

Diante da situação, a polícia teve que usar uma arma de choque para imobilizar o pintor e fazer a prisão.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento