Foto ilustrativa

Um homem invadiu um supermercado e tentou estourar o caixa eletrônico com um pedaço de pau em Nova Odessa. O alvo do homem fica dentro do Supermercado Absoluto e o ataque aconteceu na madrugada desta terça-feira. O caixa era 24 horas.

Policiais militares foram acionados para comparecer ao local e o homem foi detido quando tentava abrir a máquina com um pedaço de madeira. O homem ainda estava com um cartão de banco que estava vencido no ano de 2016. Ele disse que ia fazer um saque R$ 50 e que seu dinheiro ficou preso no caixa, então decidiu quebrar a máquina com um pedaço de madeira.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos necessários.

Após policialpadrao.com.br