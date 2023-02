Três indivíduos tentavam passar notas falsas de R$100 em Americana na noite desta quarta-feira.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe em patrulhamento recebeu as informações através do controle da corporação e obteve êxito em abordar três indivíduos que estavam passando nota falsa pela área central.

O proprietário de um quiosque de lanche da Praça Comendador Muller contou aos guardas que um indivíduo pediu um refrigerante de 2 litros e entregou uma nota de R$ 100,00 e que desconfiou, pois a nota apresentava desenho diferente da nota original e não realizou a venda.

LEIA TAMBÉM: Policiais fazem doação e recebem presente dos alunos da APAE

Assim que o indivíduo deixou o estabelecimento, o proprietário acompanhou o indivíduo à distância e viu que ele estava acompanhado de mais dois rapazes.

Diante da situação o proprietário foi até a base móvel da guarda e informou o ocorrido. Os guardas da base chamaram o reforço de mais guardas que realizaram a abordagem das partes. Foi localizado duas notas de R$ 100,00 aparentemente falsas. Um dos indivíduos foi reconhecido pelo proprietário do quiosque. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à CPJ, onde foram ouvidas e liberadas. As notas foram apreendidas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento