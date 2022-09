Quatro bandidos tentaram assaltar uma loja de veículos de luxo em Santa Bárbara, no distrito industrial, na manhã desta terça-feira, por volta das 10h30.

Um dos suspeitos, de 26 anos, foi baleado pela polícia em troca de tiros. Ele foi atingido no rosto e no cotovelo e encaminhado ao Hospital. Os outros três fugiram pelos fundos da loja em uma Kombi roubada no momento do assalto.

A ação rápida da polícia se deu após uma testemunha ver a tentativa de assalto pelas câmeras de segurança e acionar a corporação. Uma viatura estava próxima ao local.

Os bandidos chegaram ao local em um veículo com placas de Campinas que havia sido roubado em Sumaré. Oito funcionários foram rendidos.