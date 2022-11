A Melissa, marca de calçados da gigante Grendene, estreia no segmento de tênis no mês de novembro com o lançamento do modelo Melissa Urban. Para apresentar ao público essa inovação no portfólio de produtos, a Galeria Melissa São Paulo fará uma ação de test drive antecipado, disponibilizando cem pares do tênis para clientes uma semana antes do lançamento.

As inscrições para participar do test drive serão limitadas ao estoque selecionado e abertas na segunda-feira, dia 7 de novembro, através do site testdriveurban.melissa.com.br. Após a confirmação da inscrição, deverá retirar o tênis na Galeria Melissa, localizada na Rua Oscar Freire, 827, em São Paulo (SP), no prazo estipulado pelo regulamento.

Para desenvolver o tênis, a Grendene, detentora da Melissa, realizou uma parceria com a Vulcabras, empresa calçadista brasileira com expertise no ramo. O resultado foi mais um produto com qualidade tecnológica, mas sem perder o DNA de Melissa.

A novidade da Melissa estará disponível a partir do dia 14 de novembro, com numeração 34 ao 40, em quatro combinações de cores – preto com verde, branco com laranja, rosa e laranja com corações, e branco e marrom com flores (este exclusivo para e-commerce e Galeria Melissa SP) – por R$499,90. As vendas acontecem através do e-commerce oficial melissa.com.br, Clubes Melissa selecionados e Galeria Melissa São Paulo.

Serviço Test-drive Melissa Urban:

Data: 7 de novembro de 2022

Local: Galeria Melissa SP – Rua Oscar Freire, 827, em São Paulo (SP)

Inscrição: testdriveurban.melissa.com.br