Veja nota da corporação:

É com imenso pesar que notificamos o falecimento do Tenente PM Iris de Souza, o Tenente Souza, veterano do 19º BPM/I, esposo da também veterana, Sgt PM Marilene. Ele estava bem e após sentir uma dor no peito, foi conduzido ao Hospital Municipal de Americana, na noite desse sábado, vindo a falecer. Era muito querido entre todos e deixará saudades e um legado como integrante da PMESP. Rogamos ao Criador, que conforte o coração dos familiares, dos amigos e dos colegas de caserna e agradecemos pelos ensinamentos e pelo tempo que esteve entre nós! Que seja recebido em glórias no céu e alcance o merecido descanso eterno!