Com a crescente consciência ambiental, decorar envolve “sair da caixa” e dar um novo propósito a materiais que seriam descartados, como os paletes. Nos últimos anos, os móveis produzidos com paletes ganharam destaque pela versatilidade de aplicações e a possibilidade de transitar entre o rústico e o sofisticado. Mais que uma tendência, são sinônimo de um estilo de vida, que soma funcionalidade, gosto pessoal e preocupação com a sustentabilidade.

Nas residências, os paletes em madeira têm ares de novidade, mas na realidade são setentões, pois surgiram na Segunda Guerra Mundial, para armazenamento, suporte e transporte de cargas. A sua função original derruba o mito de que não é durável. Se suporta cargas pesadas, por que não seria resistente ao cotidiano doméstico? Parte do preconceito vem de um dos seus principais atrativos, pois os móveis de paletes podem custar até 50% a menos que o mobiliário tradicional.

Associar o mais barato à qualidade inferior é uma ideia cada vez mais ultrapassada, pois a mudança de mentalidade está em curso e é imperativa para o futuro do planeta. O sucesso do palete pega carona na necessidade de estender o ciclo de vida dos materiais. O Brasil é o campeão de geração de lixo na América Latina, com 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, conforme dados do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb).

Reutilizar materiais transforma vidas

O reaproveitamento de materiais está em alta e vai além da questão econômica. É uma ação ecológica, que diminuiu a quantidade de detritos, e também de extração de matéria-prima para fabricação de novos produtos. O conceito é ressignificar algo que aparentemente não tinha mais valor, e com criatividade, dar vida nova. Versáteis e de fácil manuseio, os paletes são protagonistas na arte do reaproveitamento. Esbanjam charme e autenticidade em todos os ambientes, do quarto ao quintal.

Existem diversas lojas especializadas que vendem móveis feitos com paletes, uma boa opção para quem não deseja colocar a “mão na massa”. Mas o material adaptável convida à criatividade, a explorar a imaginação, no estilo “faça você mesmo”, e criar peças originais, que esbanjam charme e personalidade.

Preencher o espaço com personalidade

Alguns cuidados são essenciais para aumentar a longevidade e qualidade das peças, como tratamentos para insetos, lixar, remover possíveis pregos e impermeabilizar a madeira. Investir em um bom kit de ferramentas é importante para ter liberdade na construção dos móveis. No acabamento, para um mobiliário mais rústico, é só aplicar apenas uma camada de verniz e destacar o aspecto natural da madeira. A aplicação de selante, antes de envernizar ou pintar, garante melhor aderência, fixação e otimização de tempo.

Com muitas ideias na cabeça e a ferramenta certa nas mãos, os paletes podem ambientar a casa com modernidade e beleza. Cabeceiras minimalistas ou com cores fortes, mesas de centro, racks de TV, nichos, sofás, camas, estantes que mesclam madeira e ferro… As possibilidades são infinitas, e construir do zero é uma forma de materializar sonhos, ver a transformação acontecer diante dos olhos. Impregnar móveis com personalidade contribui para contar a história dos moradores. Espaços com alma inspiram e acolhem. E uma casa, quando se torna lar, é a síntese de tudo isso.