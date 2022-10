No Brasil mais de 81% da população tem acesso à internet conforme aponta a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic).

A NordVPN, empresa multinacional de cibersegurança, fez um levantamento sobre os hábitos dos brasileiros na rede e constatou que o tempo médio semanal que passamos online cresceu. De acordo com a pesquisa, considerando apenas correspondentes maiores de 18 anos, o horário de entrada na internet acontece às 8h33 da manhã e de saída às 22h13.

Em uma semana típica, calcula-se que os entrevistados passam mais de 91 horas usando a internet, o que equivale a quase quatro dias, somando 197 dias por ano, ou seja, mais de 41 anos totais. Considerando que a expectativa média de vida da população no país é de 75,9 anos, isso representa mais da metade de suas vidas.

A pesquisa ainda mostra que 43,5% dependem da internet para a maioria de seus hobbies e 36% dos respondentes não imaginam seu dia sem internet. Uma prática comum aos brasileiros é o compartilhamento excessivo de informações pessoais. Entre os dados mais divulgados publicamente estão nomes e sobrenomes (91,5%), data de nascimento (86,1%), endereço completo (81,4%), status de relacionamento (43,9%), cargo (40,6%) e informações bancárias (29%).

