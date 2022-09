Telma Abrahão, especialista em Neurociência Comportamental Infantil e idealizadora da Educação Neuroconsciente, integra novamente o ranking de Livros Mais Vendidos da PublishNews – ranking que apura os autores nacionais mais vendidos -, em sexto lugar, com seu segundo livro. Lançado há um mês, “Educar é um ato de amor, mas também é ciência”, traz uma abordagem educacional baseada na neurociência que mostra como a qualidade do ambiente e das relações que vivemos com nossos pais, durante a infância, impactam profundamente a saúde emocional, mental e física do futuro adulto.

A escritora também é autora do best-seller “Pais Que Evoluem”, onde faz um convite a uma reflexão profunda sobre o papel dos pais e sua importância na formação de seres humanos mais equilibrados, apresentando uma verdadeira revolução na forma de educar os filhos. O livro ficou durante 16 semanas no ranking da PublishNews.

Nessa segunda obra, a especialista busca novamente trazer informações para transformar a forma como pais criam seus filhos. Através de conhecimento profundo e totalmente embasado em ciência sobre a importância da infância na vida do ser humano, Telma mostra que quanto maior a quantidade de experiências adversas na infância, maior o risco para desenvolver problemas de saúde mental e física na vida adulta. Sendo assim, para termos adultos saudáveis, é necessário entender como funciona a nossa biologia humana e respeitá-la. Para a autora, não são apenas nossos genes que determinam a nossa saúde, mas principalmente a qualidade do ambiente e de nossas relações, especialmente, no início da vida.

Telma Abrahão é biomédica, formada há mais de 20 anos. Com uma abordagem educacional, que nasceu da necessidade e do desejo de levar conhecimento para todas as pessoas que se relacionam com crianças, a especialista tem mudado a vida de milhares pais e filhos, dando palestras ao redor do mundo.