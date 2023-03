Telemedicina ganha força no SUS pós pandemia

A expansão da telessaúde (telemedicina) no Sistema Único de Saúde (SUS) ganha

cada vez mais impulso, aumentando a rede de serviços de saúde para a população, que se beneficia amplamente desse sistema de atendimento. Referência nacional em telemedicina e telessaúde voltadas às áreas pública e privada, a TopMed divulga os resultados de um projeto desenvolvido em parceria com a prefeitura de Porto Alegre que comprova como é possível implantar e operacionalizar com sucesso a saúde digital nas áreas de urgência e emergência de prontos atendimentos do SUS.

A empresa participou entre os meses de janeiro e fevereiro de uma ação da prefeitura da capital gaúcha, que buscou selecionar e testar soluções inovadoras na área de telemedicina. No período de 16/1 a 14/2, a TopMed demonstrou como é possível iniciar e gerenciar um pronto atendimento virtual 24 horas com fornecimento de serviços médicos e de enfermagem para usuários do SUS.

Nesse período, a TopMed realizou 884 atendimentos, sendo 482 de enfermagem e 402 teleconsultas médicas em um Pronto Atendimento de Porto Alegre. Inicialmente todos os atendimentos foram conduzidos pela equipe de enfermagem, que fez triagens clínicas e repassou informações gerais e de saúde, utilizando canais como vídeo, telefone ou chat.

De todos os desfechos das triagens clínicas (482), 83,4% das pessoas tiveram agendamento de teleconsulta médica e apenas 2% foram orientadas a buscar presencialmente atendimento de urgência e emergência.

À distância, os médicos solucionaram 83,3% dos casos (335) e encaminharam um total de 10,73% (43) de pessoas para a rede de atenção primária. Os profissionais indicaram a apenas 5,97% (24) o serviço presencial na unidade de pronto atendimento para coleta e realização de exames.

“Os números indicam que, a cada 10 usuários atendidos, ao menos 8 não precisavam estar na UPA, e poderiam ter sido acolhidos de casa, com rapidez, conforto e segurança, além de garantir mais economia ao município”, diz Cleones Hostins, Head da área pública da TopMed.

Os resultados reafirmam como a telemedicina pode reduzir o tempo de espera para atendimento médico, sendo a solução para diminuir consideravelmente as filas de espera em unidades de saúde.

Na pesquisa de avaliação, os usuários demonstraram alto índice de satisfação, concedendo nota 10 para o serviço prestado e para a agilidade do trabalho. Todos os pacientes afirmaram que se sentiram seguros no atendimento e que indicariam o serviço para amigos e familiares.

Saúde Digital no Brasil: A criação da Secretaria de Saúde Digital, em fevereiro deste ano, é mais um impulso para a telessaúde voltada à área pública. Sob coordenação de Ana Estela Haddad, a pasta, subordinada ao Ministério da Saúde, inclui os seguintes departamentos: Departamento de Saúde Digital e Inovação, Departamento de Informação e Informática para o Sistema Único de Saúde (Datasus) e Departamento de Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde.

Entre as prioridades da Secretaria, estão a continuidade de programas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), a ampliação do uso da telessaúde, a criação de regulação para inovação e a inclusão da saúde digital nas grades curriculares das universidades.

TopMed: Pioneira em telemedicina e saúde digital no país, a TopMed é a maior do setor na região Sul e figura entre os cinco principais players brasileiros do seu mercado. Com sede em Florianópolis, a marca consolidou em seus 16 anos de operação uma sólida cultura que prima pelo cuidado ético e assertivo das pessoas, com atendimento de saúde marcado por alta tecnologia e humanização.

A TopMed oferece atualmente mais de 20 soluções em saúde digital, focadas nas seguintes verticais: B2G (Business to Governement), que dispõe de diferentes e adaptáveis soluções aos governos para ampliar o acesso e a assistência à saúde no SUS. B2B e B2B2C, respectivamente, soluções a organizações e negociações entre empresas visando o cliente. Nessas áreas, a TopMed opera com produtos moduláveis e personalizados para empresas em geral, operadoras e gestoras de saúde, clínicas, hospitais, fintechs, empresas de cartões e de benefícios, por exemplo.

