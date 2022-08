O uso da tecnologia tem ajudado no tratamento de 10.597 pacientes em reabilitação. Em São Paulo, a Rede Lucy Montoro — ligada ao Hospital de Clínicas e à Faculdade de Medicina da USP — realiza, em média, 8,3 mil teleatendimentos médicos e não médicos por mês, para pessoas com deficiência temporárias ou definitivas.

A tecnologia utilizada é da startup Dr. TIS, fundada pela PhD em Matemática Jihan Zoghbi, e presente em mais de 200 instituições de saúde em todo o Brasil. O índice de satisfação dos usuários da plataforma é de 98,5%, o que atesta o benefício da iniciativa para os pacientes.

A Rede Lucy Montoro atende via SUS – Sistema Único de Saúde – desde 2008. O uso da Telemedicina na instituição iniciou em 2020, com a startup, e tem sido um sucesso, conforme atesta a presidente do Conselho Prof.ª Dra. Linamara Rizzo Battistella.

Sobre a Dr. TIS – Plataforma desenvolvida por Jihan Zoghbi com tecnologia 100% brasileira, a Dr. TIS trabalha com o desenvolvimento de sistemas para área da saúde, com ‘web on cloud‘ para telemedicina e telerradiologia PACS (Gerenciamento de Procedimento e Diagnóstico por Imagem). A sede está localizada em São Paulo e a equipe conta com mais de 25 anos de experiência em softwares de gestão.

Perfil – Jihan Zoghbi nasceu em uma aldeia de aproximadamente 2.000 habitantes no Líbano. Cursou faculdade na capital do País, Beirute, onde conquistou uma bolsa de estudos para frequentar a American University of Beirut, instituição na qual se formou em Matemática. Veio para o Brasil há 23 anos, após se casar com um brasileiro. Por aqui, se graduou em Ciências da Computação, na Universidade Presbiteriana Mackenzie e, posteriormente, fez mestrado e doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da USP.