Teleconsultas no Brasil já atinge 54% dos médicos

Consultórios e clínicas já realizam teleconsultas

Pesquisa realizada pelo Research Center, núcleo de pesquisa da Afya, maior ecossistema de educação em saúde e healthtechs do Brasil, revela que 54% dos médicos especialistas de consultórios e clínicas realizam teleconsultas, uma modalidade de consulta médica feita a distância por meio de recursos tecnológicos. Além disso, 76,7% dos entrevistados utilizam softwares/plataformas de prontuário eletrônico e gestão do consultório; 67,9%, ferramentas de suporte à decisão clínica; e 67,5%, plataformas de prescrição digital.

O estudo “Comportamento Digital do Médico” trouxe também dados sobre as formas de atualização dos médicos: 73,3% dos médicos responderam que se atualizam por meio de congressos e eventos médicos; 65%, com cursos online; 61,8%, com artigos científicos; e 51,7%, com revistas da sociedade da especialidade em que atua. Destes, 50,3% se atualizam semanalmente; 31,5%, diariamente; e 17,2%, mensalmente.

Em 2022, os médicos que utilizam a solução digital de gestão clínica e prontuário eletrônico da Afya, denominada iClinic, realizaram quase 115 mil teleconsultas e mais de 2 milhões de prescrições digitais. “É interessante observar que o médico se encontra cada vez mais digitalizado e a utilização de recursos tecnológicos já é uma realidade dentro de consultórios e clínicas pelo Brasil, além de fazer parte da rotina de aperfeiçoamento e educação continuada deste grupo”, afirma Eduardo Moura, médico, co-fundador da PEBMED e diretor de pesquisa do Research Center.

O executivo reforça que além do consumo de conteúdo em diferentes formatos, o médico preza cada vez mais pela qualidade e pluralidade dos temas. Em relação às características mais valorizadas nos conteúdos de atualização, 54% dos entrevistados consideram o nível de evidência em que se baseia o conteúdo; 48,4% consideram a relevância para a prática em que atua; 47,5% consideram o quanto o conteúdo está atualizado em relação à prática atual; e 42,9% consideram se a fonte em que obteve o conteúdo é confiável.

“A Afya é uma empresa que acompanha toda a jornada do médico desde a sua formação até o auge da carreira e acredita que pode ser cada vez parceira destes profissionais, dando todo o suporte necessário para a prática médica”, reforça Moura.

Metodologia

O Research Center realizou o estudo “Comportamento Digital do Médico” com 1.064 médicos especialistas de consultórios e clínicas. Com amostragem nacional e método quantitativo, foi elaborado a partir de pesquisa transversal, utilizando um questionário online estruturado como instrumento de coleta. O recrutamento foi feito por meio digital a partir das plataformas Whitebook, iClinic, RX PRO, Cardiopapers, Glic, Portal PEBMED e da base de médicos da Afya.

A condução da pesquisa aconteceu entre os dias 22/08/2022 e 26/09/2022. A amostra apresenta um nível de confiança de 95% com margem de erro de 2,9 pontos percentuais.

SOBRE A AFYA

A Afya é o maior ecossistema de educação em saúde e heatlhtechs do Brasil, líder em graduação em medicina, atualmente com 3.143 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). O grupo conta com 32 Instituições de Ensino Superior, sendo 30 com oferta do curso de medicina, e unidades de pós-graduação na área médica e de saúde em 13 cidades brasileiras.

Operando oficialmente desde 2019, a partir da incorporação de outras marcas do segmento de educação médica, o grupo teve a sua primeira faculdade de medicina em atividade há 23 anos, no Tocantins, norte do país. Desde então, a Afya tem por objetivo ser parceira destes profissionais em toda a sua jornada de formação.

Pioneira na adoção de práticas digitais voltadas para a aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina e saúde em toda a carreira médica, a Afya inova no mercado a partir da construção de um portfólio diversificado que facilita o dia a dia da prática clínica. Em 2020, a companhia se consolidou no mercado de serviços digitais por meio da aquisição das healthtechs PEBMED, Medphone, iClinic, Medicinae, Medical Harbour, Cliquefarma, Shosp, RX PRO, Além da Medicina, CardioPapers e Glic.

Por meio de suas unidades de ensino, a Afya atua desde a graduação – são diversos cursos com foco na área da saúde, com destaque para a medicina -, passando por um dos mais renomados cursos preparatórios de residência médica a título de especializações clínicas. Em uma abordagem metodológica inovadora, que combina conteúdo integrado, aprendizado interativo e uma experiência adaptativa para alunos de medicina ao longo de sua formação profissional, o grupo oferece aos estudantes acesso a materiais didáticos altamente tecnológicos, incluindo tutoriais em vídeo, podcasts, materiais de leitura, plataformas e questões práticas.

Primeira empresa de educação médica do mundo a abrir capital na Nasdaq, em julho de 2019, a Afya escolheu a bolsa americana pelo alinhamento daquele mercado e das outras empresas lá listadas com o trinômio educação & saúde & tecnologia.

Afya segue transformando a saúde através da educação e tecnologia. Mais informações em Link e Link

