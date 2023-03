Tecidos do futuro: novas tecnologias e fios ultra resistentes

Para curtir a casa sem medo, a escolha dos materiais mais adequados para cada necessidade, perfil de morador ou de família é uma preocupação que sempre acompanha a hora de realizar o projeto de interiores ou de decoração dos ambientes, principalmente quando falamos de tecidos para sofás, poltronas e estofados em geral. Moradias com crianças e animais de estimação pedem superfícies ainda mais fáceis de limpar e resistentes ao cotidiano cheio de surpresas.

Ao mesmo tempo, quem ama receber em casa sabe da importância de ter um estofado sempre impecável, sem marcas de sujeira, manchas de vinho, café ou riscos acidentais de caneta. Para evitar essas situações também vale a máxima de selecionar um tecido durável e com uma proteção extra, ou seja, um acabamento que impeça que a sujeira penetre profundamente, permitindo uma limpeza descomplicada e eficiente.

A empresa Dino Zoli, marca italiana de tecidos com presença no Brasil há quase 30 anos, demonstra como a tecnologia têxtil tem evoluído ao longo do tempo, oferecendo, além de tramas, texturas e cores atuais, o inovador acabamento antiaderente Easy & Clean, que torna os tecidos à prova de sujeiras e manchas. “Nosso cuidado começa desde a escolha dos fios, passando pelos processos de produção, tingimento e acabamento“, afirma Elizabete Cristina Ambiel Serpa, CEO da Dino Zoli Brasil.

Exclusividade da Dino Zoli Brasil, o Easy & Clean é um acabamento para tecidos que cria um efeito antiaderente a fim de impedir que a sujeira penetre profundamente, criando uma barreira às manchas e sujeiras. As opções que levam esse selo garantem que acidentes com comida, vinho ou café não sejam um problema | Foto: Divulgação

O sofá, por exemplo, é um dos móveis mais usados em uma casa. É nele que descansamos por alguns instantes, assistimos a um filme, lemos um bom livro ou nos acomodamos para conversar com os amigos. Sem dúvida, ele requer alguns cuidados e a manutenção adequada do tecido assegura que o móvel permaneça com aspecto de novo por mais tempo, sem contar que estará limpo.

As fibras dos tecidos, que passam por este processo, ficam praticamente impermeáveis, impedindo que manchas e sujeiras sejam absorvidas sem modificar a aparência, cor ou textura dos tecidos. Tudo isso é garantido por testes realizados no laboratório da sede, situada na Itália. O empresário italiano Dino Zoli é conhecido pela sua curiosidade em busca do que há de mais moderno e pela paixão por tecnologia, o que o tornou autoridade no ramo de tecidos para decoração, trazendo tamanha perfeição também para os lares de muitos brasileiros.

O Cadore , novidade da Dino Zoli Brasil, traz a elegância atemporal do veludo cotelê, com suas linhas bem-marcadas, em uma paleta de 13 cores. Esta coleção conta o acabamento Easy & Clean , tratamento à prova de sujeira, que permite a limpeza fácil do tecido | Foto: Divulgação

Os tecidos da coleção Altamura possuem acabamento Easy & Clean by Dino Zoli , que facilita a limpeza e remoção de manchas. Além do toque agradável, ele esbanja beleza em sua construção e no contraste suave de suas cores. Essa é uma coleção que pode ser aplicada em diversos ambientes| Foto: Divulgação

3. Use uma esponja macia com detergente neutro em água e esfregue gentilmente o local.

Os tecidos da Dino Zoli Brasil passam por processos que impedem a formação de pilling, as famosas bolinhas capazes de deixar com aspecto de velho um estofado em pouco tempo de uso e acabar com sua beleza. Com mais de 50 anos de experiência em tecidos para decoração, mantém um cuidado incessante, que vai desde a escolha das melhores matérias-primas, como os fios, sempre de alta qualidade, ao uso de modernas tecnologias têxteis, além da atenção com tingimento e acabamentos. Testes que simulam o uso exaustivo garantem tecidos de alto desempenho e qualidade | Foto: Divulgação

Vale lembrar que outros tecidos, que não passaram pelo mesmo controle de qualidade da Dino Zoli e que foram aplicados em mantas, xales ou almofadas, podem, em contato com o tecido do estofado, soltar fibras e transferir esse material para o móvel, dando a impressão de formação de pilling no tecido.

Sabe aquelas bolinhas que aparecem na superfície dos tecidos? Elas são chamadas de pilling, causadas por pequenas fibras que podem se soltar dos tecidos através do atrito, permanecendo na sua superfície e formando bolinhas que prejudicam a estética e o toque do tecido, trazendo um aspecto envelhecido para o estofado.

A tranquilidade de passar horas em contato direto com o sol e o mar sem perceber um único incômodo, assim é o tecido Opera , lançamento da Dino Zoli Brasil. Ele é feito com a fibra italiana Olyna, 100% atóxica e segura, tendo recebido o certificado Oeko-Tex Standard 100 – Classe 01 | Foto: Divulgação Dino Zoli

Seja para ambientes residenciais ou comerciais, como resorts, clubes e marinas, não é preciso se preocupar com danos ao se sentar, mesmo que se tenha acabado de voltar ao barco após um mergulho em alto-mar, por exemplo. Os banhos de piscina também não afetam à qualidade do material, deixando os espaços ao ar livre sempre irretocáveis. O lançamento de Opera foi idealizado para levar beleza e bom-gosto para que o único compromisso seja apenas relaxar e aproveitar os bons momentos. “É magnífico como as fibras de Opera não absorvem água e, por isso, o tecido seca rapidamente ao ar livre“, ressalta Elizabete.

O tecido Opera é desenvolvido a partir da fibra italiana Olyna, exclusivo by Dino Zoli, que ressalta o toque suave combinado ao alto desempenho e resistência das cores ao desbotamento frente à ação do sol e às intempéries da natureza. A CEO da Dino Zoli Brasil explica que as cores se mantém perenes, pois são adicionadas à base da matéria-prima antes de ser transformada em fio, além de contar com ampla proteção aos raios UV. “Tanto confiamos em nosso processo que oferecemos a garantia de cinco anos contra o desbotamento“, enfatiza Elizabete Serpa.

Para tirar as manchas, deve-se usar água morna (até 30°) e detergente neutro para roupas delicadas. Para as manchas difíceis, indica-se meia xícara de alvejante em meio litro de água com detergente, deixando agir alguns minutos. Na sequência, de maneira delicada, esfregue a área com pano macio ou esponja e, para finalizar, enxágue bem.

Para os amantes de áreas externas, uma preocupação constante diz respeito aos processos de limpeza e manutenção. Mais uma vez, o tecido Opera, da Dino Zoli, diferencia-se pela facilidade de higienização e por dispensar cuidados extras. A grife indica que o tecido pode ser lavado em máquina, no modo delicado, com pouco detergente e água em temperatura até 30° C. Depois, é só secar naturalmente, dispensando o uso de secadoras, lavagem a seco ou ferros de passar.

Se cair sorvete nos tecidos Opera , novidade da Dino Zoli Brasil, não há problema algum, pois é fácil de limpar: use uma esponja macia com detergente neutro em água e esfregue gentilmente o local, depois, enxágue bem. Escolha o padrão que te agrada mais e tenha cores vivas por muito tempo! É o compromisso da empresa, que oferece garantia de 5 anos contra o desbotamento | Foto: Divulgação

Sobre a Dino Zoli Brasil

A Dino Zoli Textile nasceu nos anos 70 em Forlì, na Itália, próximo de Milão, centro da moda e do design italiano para o mundo, de onde extrai inspiração e tendências para criar produtos inovadores e de qualidade. Presente no Brasil desde 1994, traz a garantia da qualidade e a tradição do Made in Italy com um atendimento diferenciado, o que a tornou rapidamente reconhecida por seus parceiros e pelo mercado como referência no setor de tecidos para decoração.

A Dino Zoli Brasil conta com mais de 500 itens em seu portfólio e atende desde grandes distribuidores a indústrias de decoração e design. Seus tecidos também são base no desenvolvimento e aplicação de estamparia de alto nível. Aproveitando-se do know-how de sua matriz italiana, Dino Zoli Brasil desenvolve constantemente novas coleções, propondo texturas e cores atuais, além de toda tecnologia têxtil acumulada em mais de 50 anos de experiência.