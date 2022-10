Terceira colocada no 1o turno das eleições no último domingo com quase 5 milhões de votos, a senador Simone Tebet (MDB) anunciou, na tarde desta sexta-feira, ‘adesão total’ na campanha do ex-presidente Lula agora no 2o turno.

Ao lado de Lula (PT), ela disse que entrará na campanha do ex-presidente, com ideias e rodando o Brasil. “Tem não só o meu voto, mas meu total empenho até o dia 30/10”, disse Tebet.