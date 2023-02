Teatro Nova Odessa recebe musical Para Evan com Carinho

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, às 20h, o Teatro Municipal de Nova Odessa

Divair Moreira recebe o musical Para Evan com Carinho, da Cia Juliarte. Com entrada franca, o espetáculo é inspirado no musical da Broadway, filme e livro Querido Evan Hansen.

“Contaremos a história de Evan Hansen, um jovem com depressão e ansiedade, que escreve cartas para si mesmo, como estratégia terapêutica para evitar suas crises. Mas quando uma dessas cartas vai parar em mãos erradas, Evan se vê envolvido em uma mentira sobre um colega de classe que cometeu suicídio e acaba se aproximando da família do falecido”, destacou a diretora teatral, Olivia Juliarde.

O musical traz reflexões sobre saúde mental, ansiedade, depressão, suicídio, dependência química, adolescência, luto e relações familiares. “Nossa proposta é, por meio dessa história, propor reflexões acerca desses temas tão importantes e tão comuns em nossa sociedade”, destacou Olivia.

O espetáculo é promovido pela Cia Juliarte, grupo independente, criado em março 2022. “Somos estudantes de teatro musical buscando fazer as coisas da nossa maneira, se arriscando na arte independente para encenar um musical que nos encanta. Queremos trazer um espetáculo que conta “com carinho”, simplicidade e muita dedicação a uma história incrível, para todos ‘Evans” da vida’, finalizou a diretora da peça.

O Teatro Municipal de Nova Odessa Divair Moreira está localizado na R. do Tamboril, 140 – Jardim das Palmeiras. Informações e ingressos sobre o musical podem ser obtidas pelo Instagram @paraevancomcarinho.

O MUSICAL – Para Evans com Carinho conta com direção geral de Olivia Juliarde; direção musical de Ingrid Carrara e direção coreográfica de Erick Mariano, com participação dos atores Mayara Reis, Natan Valença, Fran Leme, Erick Mariano, Gabriely Santos, Natália Nunes, Jota James, Olivia Juliarde e Higgor. O espetáculo é aberto ao público, porém conta com gatilhos e suicídio, depressão, ansiedade e dependência química.

