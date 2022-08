O projeto “A Caminho do Interior”, desenvolvido pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e Istituto di Cultura San Paolo, em parceria com as orquestras Sinfônica de Americana e Filarmônica de Rio Claro, apresenta a ópera trágica Pagliacci no dia 25 de agosto, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. O evento abre a programação gratuita preparada pela Prefeitura de Americana para o aniversário de 147 anos da cidade, comemorado dia 27.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, até o limite da capacidade permitida e é importante chegar com 30 minutos de antecedência.

No prólogo da ópera, um ator alerta o público: o que os espectadores estão prestes a ver não é uma série de palhaçadas mas coisas da própria vida. A trama da ópera trágica em dois atos começa quando uma companhia de circo chega a uma aldeia e o Palhaço principal anuncia o espetáculo, que tem sua mulher como estrela. Adverte que, na peça, ela pode ser cortejada, mas que, na vida real, a situação é diferente. O que o Palhaço não sabe é que ela tem como amante um aldeão do lugar. Os dois se encontram e combinam de fugir naquela noite, mas são descobertos pelo marido que, vendo-se traído, entra em desespero e promete se vingar. Neste momento, o Palhaço começa a confundir a comédia com a vida real e se descontrola, passando do fingimento à realidade.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3145.

Saiba mais:

Pagliacci

Ópera trágica em dois atos de Ruggero Leoncavallo (1858-1919)

Estreia mundial em 21 de maio de 1892 no Teatro dal Verme em Milão (Itália)

Encenação completa da ópera com orquestra, cenografia e solistas. Duração: 60 minutos sem intervalo.

Elenco artístico:

Nedda/Colombina (Soprano) – atriz e mulher de Canio : Maria Sole Gallevi

Canio/Pagliaccio (Tenor) – chefe da cia. de teatro: Marcelo Mesquita

Tonio/Taddeo (Barítono) – comediante: Willian Donizetti

Peppe/Arlecchino (Tenor) – comediante: Cleyton Pulzi

Silvio (Barítono) – um camponês: Tomás David

Orquestra Sinfônica de Americana e Orquestra Filarmônica de Rio Claro: Direção Musical e Regência: Mto. Álvaro Peterlevitz

Direção Geral e Artística: Paulo Abrão Esper