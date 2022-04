A Prefeitura de Americana reabriu, na noite desta quarta-feira (20), o Teatro Municipal Lulu Benencase, em uma noite de muita música com shows de Marcelo Louback, Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, Dois Dobrado e Enok Virgulino. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi conduziram a cerimônia de reabertura, ao lado do presidente da Câmara, Thiago Martins, e da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal passou por uma série de reformas, que incluíram a manutenção preventiva da cabine de transformação de energia e obras de recuperação e reforço estrutural do palco.

Mais de R$ 207 mil em recursos próprios da municipalidade foram investidos nas obras, realizadas para proporcionar mais segurança e conforto aos frequentadores do espaço cultural. Desde a inauguração do Teatro Municipal há 34 anos, em 4 de março de 1988, a cabine de alta tensão não passava por nenhuma reforma. Também foram executadas obras de recuperação e reforço estrutural do palco de 270 m².

Durante a cerimônia de reabertura, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, destacou a importância do espaço para a arte. “Hoje é um dia de festa, de alegria, de começar a celebrar novas peças, novos espetáculos, novas bandas, músicos e artistas. Você, Marcia, com toda sua equipe têm nosso total apoio, vocês têm feito muito pela cidade de Americana.”, declarou.

Em seu discurso, o vice-prefeito Odir Demarchi também reconheceu a dedicação da pasta. “Que orgulho estar aqui com você, Marcia, podendo reinaugurar esse teatro. Parabéns por sua luta.”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, explicou a importância da cerimônia. “Esta noite é memorável. Eu que estou na prefeitura de Americana há 32 anos sou muito grata ao prefeito Chico Sardelli pela oportunidade de reabrir o Lulu Benencase novamente. Abrir as portas do Lulu é um retorno à arte, à vida, à cultura.”, disse.

A reinauguração contou ainda com a presença de secretários municipais, vereadores, conselheiros municipais e outras autoridades de Americana.

Texto: Beatriz Costa (MTb 39517)

Fotos: https://www.flickr.com/photos/[email protected]

