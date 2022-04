A Prefeitura de Americana realiza a reabertura do Teatro Municipal Lulu Benencase em cerimônia marcada para o dia 20 de abril, às 20 horas. A programação da noite inclui a apresentação musical da Família Virgulino. O espetáculo será aberto ao público, com entrada franca e os ingressos podem ser retirados a partir de segunda-feira (11), das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), que fica na Rua das Palmeiras, 8, no Jardim São Paulo, e na bilheteria do teatro, que fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

O sistema de retirada dos ingressos foi definido nesta sexta-feira (8) pela Sectur. Cada pessoa poderá retirar no máximo dois ingressos para acompanhar a reabertura e ver o show da Família Virgulino intitulado “Forró do Bom”, apresentando o sanfoneiro “Mestre Enok Virgulino”. As entregas se estenderão até o dia da reabertura, na quarta-feira (20), exclusivamente em dias úteis, enquanto durarem os ingressos.

Na noite de reabertura, os presentes serão recepcionados no saguão de entrada do teatro com a apresentação do saxofonista Marcelo Louback. Na plateia, a recepção ficará a cargo do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana. “Preparamos tudo nos mínimos detalhes para que os americanenses tenham uma noite realmente memorável e à altura do que o Teatro Municipal representa para cada um de nós”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A reforma

O espaço cultural passou por uma série de reformas, que incluíram a manutenção preventiva da cabine de transformação de energia (cabine de Alta Tensão), que desde sua inauguração, há 34 anos, não passava por nenhuma reforma. Também foram executadas as obras de recuperação e reforço estrutural do palco, objeto de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância de entregar o Teatro Municipal após a realização das melhorias. “A cultura pode estar em todos os espaços e é uma alegria vê-la retornar ao palco do Lulu Benencase. O Teatro Municipal é motivo de grande orgulho para nós americanenses e a Administração Municipal, na pessoa da secretária de Cultura Marcia Gonzaga, tem se desdobrado para retomar as atividades de cultura, entretenimento e diversão nos quatro cantos de Americana”, declarou.

“Será uma grande satisfação reabrir o Lulu Benencase após dois anos de pandemia. O Teatro Municipal tem tradição de receber grandes espetáculos e entregá-lo reformado é extremamente gratificante para nós”, disse a secretária