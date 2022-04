A Prefeitura de Americana fará a reabertura do Teatro Municipal Lulu Benencase em cerimônia marcada para o dia 20 de abril, às 20 horas, com entrada franca. A programação da noite vai contar com show da Família Virgulino intitulado “Forró do Bom”, apresentando o sanfoneiro “Mestre Enok Virgulino”.

O espaço cultural passou por uma série de reformas, que incluíram a manutenção preventiva da cabine de transformação de energia (cabine de Alta Tensão), que desde sua inauguração, há 34 anos, não recebia esse tipo de melhoria. Também foram executadas as obras de recuperação e reforço estrutural do palco, objeto de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância de entregar o Teatro Municipal após a realização das melhorias. “A cultura pode estar em todos os espaços e é uma alegria vê-la retornar ao palco do Lulu Benencase. O Teatro Municipal é motivo de grande orgulho para nós americanenses e a Administração Municipal, na pessoa da secretária de Cultura, Márcia, tem se desdobrado para retomar as ações de cultura, entretenimento e diversão aos quatro cantos de Americana”, declarou.

“Será uma grande satisfação reabrir o Lulu Benencase após dois anos de pandemia. O Teatro Municipal tem tradição de receber grandes espetáculos e entregá-lo reformado é extremamente gratificante para nós”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.