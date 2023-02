O Teatro de Arena de Americana tem quatro eventos programados para 2023. A agenda para protocolos para o uso do espaço segue aberto.

Após questionamento do NM, a prefeitura enviou o cronograma de eventos e afirmou que o local recebeu, em 2022, mais de 10 mil pessoas em eventos diversos.

LEIA TAMBÉM: Teatro de Arena recebe roçagem após matéria do NM

AVCB. O teatro está sem o documento de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros. A prefeitura, ainda, afirmou que o AVCB já está sendo solicitado.

Veja a nota completa da prefeitura:

“Os eventos no Teatro Elis Regina ocorrem conforme a demanda de produtores, escolas, instituições e também das diversas secretarias da Prefeitura de Americana. As datas são solicitadas por meio do sistema 1Doc e analisadas por uma comissão interna que realiza os agendamentos. Os eventos acontecem atendendo à Lei de Preços públicos do local e/ou em parceiras com a PMA /SECTUR. Ao longo de 2022, o local recebeu mais de 10 mil pessoas nos eventos realizados no local. Para 2023, já existem quatro protocolos de pedidos de uso do espaço para datas nos meses de abril, julho e novembro. A agenda encontra-se aberta para novas solicitações de produtores, escolas, instituições e da própria PMA. Quanto ao AVCB, o documento está sendo providenciado, conforme cronograma apresentado no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado pela Prefeitura junto ao Ministério Público”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento