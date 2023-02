O Teatro de Arena começou a receber o serviço de roçagem após matéria do NM, publicada na terça-feira, sobre a situação do local. O mato alto registrado pela reportagem agrava o aspecto de abandono do Teatro.

O local, de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, não recebe eventos para o público desde 2019 e está sem o AVCB, documento de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros, desde a gestão do ex-secretário Fernando Giuliani, mas, mesmo com a troca do comando, a situação ainda não foi regularizada. Hoje a secretaria é chefiada por Marcia Gonzaga Faria, bastante ligada a Giuliani.

Nesta sexta-feira, o NM solicitou à prefeitura o cronograma de atividades do local para 2023, mas não recebeu retorno até a publicação desta nota.

