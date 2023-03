Tava trabalhando e tomou baita choque elétrico

Um homem tomou um forte choque elétrico e

precisou ser socorrido por agentes do Corpo de Bombeiros em Americana. O acidente aconteceu no final da manhã desta quarta-feira na região de galpões industriais do bairro São Luiz. A ocorrência de choque elétrico foi registrada pelos Bombeiros às 10h56 em uma obra na rua Antônio Luchesi, 474.

O homem foi resgatado com vida, assustado e levado para o hospital.

Foram utilizados no resgate três viaturas do Corpo de Bombeiros e sete militares.

SubTen Geraldo, Sgt zamboni, Cb Célio, Cb Macauba, Cb Iversen, Cb Rodrigo Pereira e Sd Moscardini

Vítimas: 1 vítima

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência com vítima de choque elétrico.

A UR de Americana foi a primeira viatura aí chegar no local, deparando com uma vítima (masculino adulto) consciente, orientado, porém, não conseguia mover o lado esquerdo do corpo em decorrência da descarga elétrica.

Ele estava em um local de difícil acesso, sendo o telhado de uma fábrica, há aproximadamente uns 8 metros de altura, momento em que as Viaturas de Santa Bárbara D’Oeste chegaram para o apoio.

Através do trabalho em conjunto, bombeiros de Americana e Santa Bárbara D’Oeste, imobilizaram e com procedimentos de salvamento em altura, desceram a vítima ao solo, sendo esta socorrida ao Hospital Municipal pelo UR, onde permaneceu sob os cuidados médicos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento