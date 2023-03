Tatuagem: é possível remover tudo?

O laser é considerado a tecnologia mais eficaz para a remoção do pigmento na pele e se tornou cada vez mais frequente e acessível para aqueles que desejam apagar alguns desenhos que não fazem mais sentido no atual momento da vida ou até mesmo que foram forçados a fazer por algum motivo. Mas você sabe como funciona esse processo de remoção? Quais os cuidados são necessários?

Depois de Key Alves, participante do reality show “Big Brother Brasil”, mostrar sua tatuagem com a escrita errada, a internet foi à loucura e começaram a circular muitos vídeos e memes nas redes sociais sobre o assunto. O que muita gente não sabe é que o procedimento deve ser feito por profissional qualificado e varia de acordo com cada caso, dependendo do tamanho do desenho, tinta usada, parte do corpo tatuada, entre outras questões.

“Uma sessão dura cerca de 10 a 20 minutos, podendo ser maior de acordo com o tamanho do desenho. Cada organismo reage de uma forma, então não tem como definir quantas sessões serão até a remoção total. As sessões devem ser feitas num intervalo de 4 a 8 semanas, para que o organismo remova a quantidade máxima de pigmento e para haver uma cicatrização completa da pele.”, conta Cintia Ramos, da Náutica Tattoo, um dos maiores e mais prestigiados estúdios de tatuagem do Brasil e do mundo, que também atua nesse processo de remoção.

Normalmente se pensa que é mais complicado remover uma tatuagem, mas não é! “O laser que usamos é o Spectra XT, ele atua diretamente nos pigmentos da tatuagem, explodindo-os em micropartículas, fazendo assim com que o corpo elimine esses pigmentos naturalmente com o tempo. Ao longo do processo de remoção, os traços da tinta vão ficando mais claros e finos, até que toda a tinta seja removida do corpo e a tatuagem desapareça. É uma das tecnologias mais avançadas, por isso, muitas pessoas nos procuram para o processo. Inclusive é possível fazer também a remoção de apenas uma parte do desenho, pois os disparos são focados apenas nos pigmentos, dando para apagar só alguns detalhes”, explica o especialista da Náutica Tattoo.

Ela ainda destaca que todas as cores podem ser removidas dependendo do laser, até mesmo os pigmentos verde e azul que são as cores mais difíceis. Por isso, é tão importante escolher um profissional qualificado, com uma máquina certificada e que respeite o tempo de cicatrização da pele que é de pelo menos 30 dias.

Para concluir, Cintia ressalta que remover uma tatuagem alguns meses após ter feito pode ser uma grande vantagem, pois os pigmentos ainda não atingiram a camada mais profunda da pele. “A remoção de tatuagem só não é indicada em casos em que a pele está inflamada ou infeccionada.”, alerta.

A Nautica Tattoo é responsável por tatuar famosos como Neymar Jr. Bruna Marquezine, Gusttavo Lima, entre outros artistas nacionais e internacionais, estando à frente sempre das novas tecnologias do mercado.

Mulher LGBTQIA+ e sua representatividade no Direito

A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) preparou para o dia 17/03, o webinars gratuito com o tema “Mulher LGBTQIA+ e sua representatividade no Direito“. O evento será realizado às 10h com a presença de Amanda Souto Baliza, advogada atuante na área de Direito antidiscriminatório com foco na garantia de direitos individuais e difusos da população LGBTI+, sendo coordenadora da área jurídica da Aliança Nacional LGBTI+ e Diretora Jurídica da Associação Brasileira de Famílias homotransafetivas e Bruna Andrade, advogada, professora e empreendedora. Especialista em Direitos LGBTQIA+ e Direito Público. A mediação será da advogada e conselheira da ASSP, Elaine Cristina Beltran Camargo.

