Tatuador de Paulínia leva o prêmio principal da Expo Tattoo 2023

A 9ª Expo Tattoo consagrou tatuadores de destaque em 24 categorias. O evento, realizado em Limeira no último final de semana, reuniu mais de 200 artistas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e de São Paulo.

O destaque desta edição foi o tatuador Leander Piva, de Paulínia, que recebeu troféus em três categorias: Free Hand, Aquarela e Melhor do Evento. “Estou emocionado porque é um resultado fruto de muito estudo. Tracei minha meta e consegui meu objetivo”, comemorou Piva, que tem 12 anos de carreira. Um dos trabalhos premiados levou 17 horas para ficar pronto.

A Expo Tattoo premia os dois melhores trabalhos em cada categoria. “Aqui não existe primeiro e segundo lugares. Entendemos que há talentos que se diferem por mínimos detalhes, por isso sempre temos dois vencedores”, explicou Fião Tattoo, realizador do evento.

A edição de 2023, primeira pós-pandemia, foi realizada em um espaço maior do que as anteriores devido à grande procura. Os expositores tomaram os dois salões do Zarzuela Eventos. “Tivemos um resultado muito melhor do que o evento de 2019. Percebi que as pessoas estavam ansiosas pela volta da Expo Tattoo”, relatou Larissa Vendramini, da Tattoo Parts, especializada em produtos para tatuadores.

Nos três dias de evento, a Expo Tattoo estimulou a economia de Limeira. O hotel vizinho ao evento registou grande procura, assim como os do Centro da cidade. O setor da alimentação também foi fortemente beneficiado. “Fico impressionado em ver um evento desse porte no interior. Estamos acostumados com essa qualidade nas principais capitais. É a primeira vez que venho e certamente volto na próxima”, garantiu Luigi Eusbéquio, de Santos.

Durante o evento também foi eleita a Miss Tattoo 2023. A educadora Flor Cintra, de 33 anos, participou pela primeira vez da Expo Tattoo e conquistou a faixa após apresentar uma performance que foi uma exaltação aos orixás. “Quis reverenciar minha religião de matriz africana e mostrar que a pele negra também pode ser tatuada”, explicou. Flor lembra que, no começo, teve dificuldades em encontrar tatuadores que aceitassem tatuar pele negra. Ela fez a primeira tatuagem aos 25 anos e hoje tem cerca de 60. Há três anos decidiu ousar e colocar presas de vampiro inspirada pela série Originais.

Premiados Expo Tattoo 2023

Séries de desenhos em preto e branco: Nélio Correa e Matheus Negro

Séries de desenhos coloridos: Jeca e Julio

Fechamento: Pablo Cassaña e Ju Tattoo

Revelação: João Paulo

Caligrafia: Thiago de Castro e Carlos Henriq (Gang)

Old School: Patrick Hope e Tchek Tattoo

Pontilhismo/Dot Work: Fred Alves e Matheus Negro

Temas brasileiros: B3 Tattoo e Alef Matias

Free hand: Leander Piva e Sorriso Tattoo

Feminina: Breno Nobre e Marcos Douglas

Colorida: Eraldinho Tattoo e Rodrigo Tuaje

Black Work: Botelho Tattoo e Tinhox

Procedimento piercing: Caíque Leon e Dani Cavalcante

Oriental: Danilo Lucena e Murilo Trevizan

Tribal: Jhonatan Artal e Ricardo Falchette

Aquarela: Leander Piva e Ricardo Mu

Preto e branco: Pedro Ferreira e Thiago de Castro

Portrait: Lau Brasa e Kesley Tattoo

Realismo: Marcelo Horst e Luís Quiodetto

Neo Tradicional: Olavo Tattoo e Rikito Tattoo

New School: Shinolay Tattoo e Gaspar Tattoo

From Hell: Cayo Farias e Marcelo Madras

Comics: Matheus Scalon e Pedroso Tattoo

Melhor do evento: Leander Piva