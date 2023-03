Tati Zaqui bate 1 bilhão no youtube

Desde que surgiu no mercado, com os famosos cabelos azuis, Tati Zaqui conquistou o inimaginável.

Que ela é um fenômeno, ninguém questiona! Nem ela mesma poderia sonhar com o topo das paradas musicais. Afinal, o funk tão popular que conhecemos hoje, naquela época ainda era dominado por homens.

Músicas carregadas de batidas eletrizantes que se unem aos filmes cheios de sensualidade e diversão renderam à Tati Zaqui a marca de 1 bilhão de views.

“Tô muito, mas muito feliz. Foi uma surpresa chegar na DMusic e receber a placa comemorativa pela marca. Nossa, 1 bilhão de views é muita coisa. Agradeço aos meus fãs que estão comigo desde sempre! Agradeço também ao meu escritório por me proporcionar experiências profissionais tão incríveis como esta“, diz a cantora que faz parte do casting da DMusic desde 2018.

Para Patrick Krauss, empresário, o segredo do sucesso está no trabalho. “Tati é uma artista comprometida e muito focada. Isso é o resultado do empenho dela e de toda uma equipe que não mede esforços e debruça, literalmente, para que ela obtenha êxito em tudo. Agradeço a Tati pela confiança e a todos que estão conosco nessa caminhada“.

Um dos destaques é “Surtada” e os 280 milhões de views. A faixa permaneceu por 35 dias consecutivos nas playlists “Top 1 Brasil” e “Top recorrente”, ambas do Spotify. No mundo, alcançou o título de ‘viral’ em sete países, sendo a 116ª música mais ouvida do planeta.

Tati Zaqui nas redes:

Instagram: @tatizaqui

TikTok: tatizaqui

Facebook: OficialTatiZaqui

youtube.com/TATIZAQUIoficial

