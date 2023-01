Criado há mais de um século, o tarô Waite tornou-se um dos mais clássicos baralhos para tiragens em todo o mundo. Recuperando as ilustrações originais, mas recoloridas de forma inspiradora, a editora Mantra reapresenta essas tradicionais cartas ricamente reeditadas para tarólogos experientes ou iniciantes.

O deck do grande Tarô de Waite, com as tradicionais ilustrações de Pamela Colman Smith, coloca uma nova luz sobre as cenas clássicas do tarô com esta vibrante palheta de cores criada exclusivamente para esta edição. As cartas foram produzidas em alta gramatura e laminação dupla para garantir uma maior durabilidade e melhor manuseio do seu deck. O baralho pode ser adquirido em um box especial, que acompanha a obra de sucesso Tarô: o guia para a leitura intuitiva, da taróloga profissional Stefanie Caponi.

Agora, os leitores podem desenvolver a leitura das cartas com os instrumentos necessários para facilitar e despertar a confiança na análise das tiragens. Ideal para tarólogos avançados ou iniciantes, o box segue com exercícios criados por Caponi, que lê cartas há mais de 20 anos e é conhecida por usar a intuição para fazer da prática uma extensão da energia individual.

A taróloga profissional também detalha como fazer a purificação do baralho e os nove passos para a leitura das tiragens: aterramento, embaralhar, contar, tirar, dispor, virar, interpretar e limpar as cartas. O conjunto apresenta ainda uma extensa variedade de tiragens para praticar, incluindo a clássica Cruz Celta e perfis ilustrados de cada uma das cartas, com significados universais, astrológicos, numerológicos e elementares.

As orientações incluem as áreas de carreira, relacionamentos e vida espiritual, entre outras. Além de um guia de referências rápidas com os significados-chave das cartas, a autora que também é astróloga responde a dúvidas frequentes. O material desenvolvido em edição especial no Brasil pelo Grupo Editorial Edipro pode ser adquirido de maneira avulsa ou no formato box exclusivo.

Ficha técnica:

Livro

Editora: Mantra

Assunto: Esoterismo/Tarô

ISBN: 9786587173214

Edição: 1ª edição, 2022

Tamanho: 21,5 x 14,3

Número de páginas: 240

Baralho

Editora: Mantra

Assunto: Esoterismo/Tarô

ISBN: 9786587173269

Edição: 1ª edição, 2023

Tamanho: 12,8 x 7,6

Número de cartas: 78

Box

Editora: Mantra

Assunto: Esoterismo/Tarô

Preço: R$ 219,00

ISBN: 9786587173252

Edição: 1ª edição, 2023

Tamanho: 22,5 x 15,1

Sobre a autora: Stefanie Caponi lê tarô há mais de 20 anos e se estabeleceu como taróloga profissional após criar o seu primeiro baralho, o Moon Void Tarot [O Tarô da Lua Fora de Curso]. Além do trabalho com o tarô, também é astróloga e ávida praticante de magia há mais de 10 anos, combinando a arte com seu interesse em tarô, astrologia e simbolismos ocultos como um meio expressivo de curar a si mesmo e aos outros.