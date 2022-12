A irritação de bolsonaristas com Tarcísio de Freitas tende a aumentar. O governador eleito de São Paulo teve nesta terça-feira (6/12), em Brasília, uma rápida, mas animada conversa com o ministro do STF Alexandre de Moraes. O papo ocorreu um dia após Tarcísio dizer que nunca foi um “bolsonarista raiz”.

As fotos do evento atiçaram a curiosidade de interlocutores de Tarcísio. Uma das pessoas que conversou com o governador eleito disse que ele relatou um papo protocolar, mas descontraído, com Moraes. Segundo o relato, os dois trataram da importância de São Paulo ter mais um ministro no STJ – Paulo Sérgio Domingues.

Moraes ainda confessou a Tarcísio que estava aliviado com a objetividade da solenidade e lembrou o caso de uma cerimônia em São Paulo que teve um discurso de 1h40.

Tarcísio esteve na posse de Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues, os dois novos ministros do STJ. O governador eleito aproveitou para participar da cerimônia após o cancelamento do voo que pegaria de volta para São Paulo.