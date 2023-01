A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), maior e mais antiga entidade representativa de delegados estaduais do país, repudia as condutas criminosas praticadas neste domingo, 08 de janeiro de 2023, na Capital Federal. A invasão e depredação do patrimônio público, assim como todas as ações criminosas praticadas, devem ser investigadas e devidamente responsabilizadas. A ADPESP confia nas instituições e nos poderes da República para o pronto restabelecimento da ordem. Curta nossa página no Youtube