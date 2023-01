Tarcísio teve 2o encontro com Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a privatização do porto de Santos (SP), o maior da América Latina, durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (11) no Palácio do Planalto, em Brasília.

Antes de ser governador de São Paulo, ele foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Também participaram da reunião os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil), além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.