Tarcísio entrega 1as casas do mandato

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), entregou nesta terça-feira (24) o condomínio Vitória IV, com 240 unidades habitacionais de interesse social do conjunto Sacomã I, conhecido por Sabesp II. O empreendimento foi projetado pelo premiado arquiteto Ruy Ohtake especialmente para a comunidade de Heliópolis, a segunda maior da América Latina, no bairro do Sacomã, zona sul da capital paulista. Emocionadas, as famílias receberam as chaves das novas moradias, em cerimônia que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes, e do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, entre outras autoridades.

“Muito bom ver as pessoas realizando o sonho da casa própria”, disse o governador ao agradecer a parceria com o município. “Vamos entregar muitas habitações, investir não só na construção de novas moradias, mas também na infraestrutura das que já existem”, acrescentou explicando que o investimento será firme no programa Viver Melhor da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação. “Só vamos descansar quando todos tiverem sua própria moradia”, acrescentou.

Essa data chegou para a cabelereira, de 51 anos, Eliene da Conceição Santos, que abriu a porta de seu apartamento para recepcionar as autoridades. “Hoje, o meu sentimento é de alegria, depois de 27 anos morando em um barraco humilde eu agradeço por ter sido contemplada com essa vitória”, disse Eliene que assumirá o cargo de subsíndica do condomínio.

O evento, com cerca de mil pessoas, marcou a entrega da segunda etapa do convênio firmado entre o Estado de São Paulo e a prefeitura paulistana em 2011 para a construção de dois empreendimentos: o Sacomã I, com 1.200 moradias, 600 delas já entregues e o H, com 200 apartamentos também já entregues em 2014, totalizando 1.400 moradias. O investimento de R$ 123,3 milhões vem sendo repassado pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), empresa vinculada à SDHU, à Secretaria Municipal de Habitação para a viabilização das obras.

O convênio do Estado com a prefeitura prevê a entrega de mais 360 apartamentos em 2024. Os novos moradores integram a carteira de mutuários da CDHU, que oferece financiamento habitacional com prestações compatíveis com a renda familiar.

Prioridade é desenvolver as áreas urbanas e recuperar áreas de mananciais

O secretário Marcelo Branco disse estar satisfeito em voltar ao Heliópolis onde iniciou os trabalhos de urbanização na comunidade, ao lado de Elisabete França, em 2005 e 2006. Agradeceu ao presidente do CDHU, Silvio Vasconcellos, pela dedicação ao trabalho e ao governador pela confiança e ter delegado a ele missão tão desafiadora. “Teremos a incansável tarefa de desenvolver as áreas urbanas e recuperar as áreas de mananciais e vamos fazer urbanização das comunidades e cuidar muito de todas as regiões metropolitanas”, declarou. Para o secretário, o principal foco será a habitação. “O Tarcísio tem absoluta convicção de que a prioridade número um do Estado realmente deve ser cuidar das pessoas, de cada um de vocês e, portanto, a Habitação é fundamental”, emendou.

“Fundamental foi pegar hoje as chaves de minha casa própria”, confirmou Cristina dos Reis Barbosa, de 52 anos, que recebeu as chaves das mãos do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco. “Há 17 anos eu esperava por essa oportunidade. Agradeço a Deus e a todos envolvidos por fazer esse momento chegar”, finalizou Cristina.

Já o coletor de lixo, Josilei dos Santos da Silva, de 41 anos não continha a emoção. Ao lado da esposa e de seus cinco filhos recebeu as chaves de sua nova casa. “É a realização de um sonho. Com o meu trabalho, que tiro uns R$ 1,8 mil por mês, não iria conseguir ter um apartamento desses para minha família”, contou. Carregando, o bebê de 3 meses no colo, sua esposa disse que o casal está junto há 17 anos, idade da filha mais velha, e que eles criaram os filhos em barraco humilde de dois cômodos. “Agora, nossa vida vai melhorar”, afirmou.

Características da obra assinada por Ruy Othake favorecem a qualidade de vida

O Sacomã I, na área conhecida por Sabesp 2, à Avenida Almirante Delamare, conta com cinco condomínios compostos por oito prédios cada um, totalizando 1.200 unidades habitacionais, 600 delas já entregues entre 2017 e 2019. O designer de cada condomínio faz referência à uma pétala de flor. Cada prédio tem oito andares. A pétala, entregue hoje, recebeu o nome de Vitória IV, e conta com apartamentos de 49,29 m², de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Assinado por um dos mais influentes arquitetos brasileiros, Ruy Ohtake, o Sacomã I caracteriza-se por um novo conceito de moradia popular que oferece mais conforto entre os ambientes. A infraestrutura traz paisagismo, área de lazer coberta e descoberta, academia para a terceira idade, playground e unidades térreas adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais.

O designer diferenciado do empreendimento favorece a ventilação que é cruzada entre os espaços internos, o que mantém a temperatura mais amena comparada ao ambiente externo. Também é possível o uso compartilhado da área comum entre os prédios que integram os condomínios. A concepção do projeto foi inteiramente planejada para melhorar a qualidade de vida dos futuros moradores, famílias atendidas em auxílio-moradia que foram removidas de áreas de risco.

A área do Sacomã I, também conhecida como Sabesp II, tem mais de 81 mil m² e foi desapropriada pela Prefeitura em 2011. Está localizada na região do Ipiranga, na zona sul, considerada a maior comunidade em extensão territorial da cidade.

Com cerca de 200 mil moradores distribuídos em uma área de 1,2 milhão de m² do bairro do Sacomã a comunidade de Heliópolis cresceu ao longo de décadas até se tornar a segunda maior da América Latina configurando um desafio para o urbanismo.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse da alegria em compartilhar com o governador e o secretário Marcelo Branco a entrega de hoje, às vésperas do aniversário da cidade. “Essa cidade é a cidade de todos, maravilhosa, acolhedora. Com a entrega de hoje contabilizamos 5.922 unidades habitacionais nos últimos meses e até 2024 serão 49 mil”, encerrou.