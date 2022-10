A dobradinha inesperada ‘Tarcilula’ já circula em adesivos de carros na região. Vários políticos já disseram que vão apoiar o candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Lula (PT). Os dois saíram vencedores nas urnas e despontam como favoritos para vencer as eleições no segundo turno que acontece no próximo dia 30 de outubro.

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) declarou apoio a Tarcísio, mas não indicou voto para presidente. O ex-governador José Serra (PSDB) disse que vai de Tarcilula.

Bolsonaro perdeu votos em todas as cidades da região no 1o turno deste ano na comparação com o da eleição anterior (2018). VEJA MAIS AQUI.