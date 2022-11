Sabe aqueles textos que provocam, instigam e que propões reflexões sobre a vida? Com essa proposta, surgiu o livro Tapa na Cara: Reflexões, Depoimentos e Orientações para o Bem-Estar, escrito por Juliano Schiavo e com lançamento programado para o dia 5 de novembro, das 17h30 às 21h, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer de Americana).

“Iniciei a escrita em 2020, em plena pandemia COVID-19. Ele surgiu para lembrar que momentos ruins acontecem, porém eles não são a nossa vida. Que problemas surgem, mas podem se transformar em outras possibilidades. Que muitas vezes devemos aceitar o que não podemos mudar e, em outras, devemos nos transformar para optarmos pelo nosso bem-estar. E toda transformação gera medo, incômodo e desestabiliza para, tempos depois, voltarmos renovados”, destacou Schiavo.

De acordo com o autor, o livro Tapa na Cara é uma produção independente, com projeto gráfico de Eder Modanez, do Ateliê Gigante Guerreiro. O título é uma provocação. “Trata-se de uma inquietação, algo que precisamos fazer para não nos habituarmos com o sofrimento e sairmos do fundo do poço. Muitas vezes, queremos ter ajuda, mas não nos permitimos. Portanto, é preciso se dar um “tapa na cara”, acordar para a realidade e se agarrar à esperança de que um dia ruim não é uma vida, apenas um dia ruim”, enfatizou Schiavo.

O livro conta com 31 capítulos que versam sobre aspectos, como: importância da alimentação, do Sol, do contato com a natureza; a necessidade de buscar apoio terapêutico; a importância de dizer não; como se amar; a importância da arte, de descontruir velhos conceitos, de saber se posicionar assertivamente, de descartar culpas, de se desconectar do mundo virtual, e outras ponderações.

“Cada capítulo traz uma reflexão, somado ao depoimento de uma pessoa que passou por um problema e o ressignificou, além de orientações de especialistas. São mais de 70 pessoas envolvidas na produção deste livro, incluindo entrevistados e profissionais, como psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, sociólogos, filósofos, entre outros. Não se trata de um manual, mas sim um livro feito para instigar mudanças interiores”, disse.

O lançamento é aberto ao público e ocorre no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer de Americana), na Av Brasil, 1293 – Pq Residencial Nardini. O evento é uma promoção da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O preço de capa do livro é R$ 25,00 e pode ser adquirido diretamente com o autor. Contato: (19) 99214-7935 ou [email protected]

AUTOR – Juliano Schiavo é escritor, formado em jornalismo, biologia e pedagogia, com pós-graduação em Jornalismo Contemporâneo e mestrado em Agricultura e Ambiente. É professor do Ensino Fundamental I e Médio, além de atuar com revisões textuais e serviços de assessoria de imprensa. Também é um dos idealizadores e organizadores da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana). É autor dos livros O Menino que Semeava Histórias, Aprendendo com a Depressão, Raduan, entre outros títulos.

SERVIÇO

Lançamento do livro Tapa Na Cara – Juliano Schiavo

Dia: 05/11, das 17h30 às 21h

Local: Auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer)

Av. Brasil Sul, 1293 – Parque Res. Nardini, Americana

Aberto ao público – Entrada franca

Valor do livro: R$ 25,00