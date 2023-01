Tantra Já! Melhorar intimidade, amor e sexo nas relações

Por que as pessoas estão frustradas com suas vidas sexuais? A sociedade ocidental, ao mesmo tempo que pratica uma hipervalorização da sexualidade, não sabe como lidar com os conflitos cada vez maiores dos relacionamentos contemporâneos. Para a terapeuta Diana Richardson, a inclusão de técnicas tântricas (tantra) no dia a dia tem o poder de transformar a experiência sexual nos arranjos conjugais.

Capaz de ampliar a intimidade e o amor, as técnicas apresentadas no livro Best-seller Heart of Tantric Sex, publicado no Brasil como O coração do sexo tântrico (Editora Mantra, 2023), passam pelo olhar, toque, respiração e comunicação. São práticas que visam aprimorar a conexão física com o parceiro ou parceira, com benefícios para além do sexo, aplicados no dia a dia.

Costumamos associar a palavra tantra com o sexo, mas o tantra na verdade abrange todos os aspectos da vida. Há uma nova forma de viver quando nos libertamos de nossos condicionamentos e nos abrimos a uma vida consciente, tranquila e natural.

(O coração do sexo tântrico, p. 8)

Diana, que é discípula de Osho, guia os leitores na jornada por uma vida sexual saudável, mas também uma percepção maior sobre o significado do amor. Por meio da quebra de tabus e da liberdade dos condicionamentos, a professora de terapias holísticas corporais mostra que é possível viver uma profunda experiência física e emocional do sexo com a plena consciência da presença do outro.

Ficha técnica:

Título: O coração do sexo tântrico

Subtítulo: Um guia para o amor e a satisfação sexual

Autora: Diana Richardson

Tradutora: Martha Argel

Editora: Mantra

ISBN: 978-65-87173-27-6

Tamanho: 14×21

Páginas: 272

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Diana Richardson é professora de terapias holísticas corporais, além de autora de diversos livros sobre o tema. Nascida na África do Sul, tornou-se uma discípula do tantra e do mestre Osho na Índia, em 1979. Desde 1993, ela ensina as técnicas do tantra para casais. Atualmente reside na Europa e, juntamente com seu parceiro, promove retiros educativos para casais que buscam aprender sobre o sexo tântrico.

