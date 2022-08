Os vereadores Esther Moraes e Júlio Cesar Kifú, ambos da bancada do PL no Legislativo barbarense, estiveram reunidos, nesta segunda-feira (8), com a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, em busca de apoio para colocar em prática a Lei Municipal 4304/2022. De autoria desses parlamentares e já sancionada pelo prefeito Rafael Piovezan (PV), essa lei institui o Programa de Fomento à Cultura Periférica em Santa Bárbara d’Oeste.

“Durante o encontro, recebemos total apoio da secretária de Educação, que se comprometeu a ceder o espaço das escolas municipais em diferentes bairros, sobretudo onde é marcante a situação de vulnerabilidade social, para a oferta de cursos e para a realização de apresentações culturais diversas aos finais de semana”, destacou Esther. A vereadora ressalta que esses cursos e apresentações, sejam de teatro, música, dança, capoeira, dentre outras atividades artísticas, ampliam o acesso da população periférica aos bens culturais, democratizam e descentralizam a cultura na cidade e fortalecem diferentes grupos artísticos do município.