Bombeiros resgataram um cachorro com vida após um míssil atingir um prédio residencial em Zaporizhzhia, na Ucrânia, nesta quarta-feira (22).

Assustado, o cão da raça pug foi encontrado pelas equipes de emergência, após o ataque que deixou 33 pessoas feridas, entre elas três crianças.

“Outro crime de guerra foi cometido no meio do dia em uma área residencial de uma cidade com milhares de pessoas”, escreveu a administração da cidade.