Tá podendo. Palmeiras compra avião pra jogos fora de SP

O Flamengo arruma as malas para viajar até o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes e tentará o bicampeonato. O voo rubro-negro está marcado para quinta-feira (2) e a expectativa fica por conta da recepção que o time carioca terá no país africano.

Orgulhoso por jogar com grande apoio onde quer que seja em território brasileiro, o time de maior torcida do país espera contar com apoio em massa de torcedores brasileiros que estão saindo de várias partes do mundo para assistir ao time no Marrocos.

O critério adotado foi o seguinte: foram coletados dados de busca no Google em território marroquino nos últimos quatro anos referentes aos dez times de maior torcida do Brasil (Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Santos e Atlético-MG). A partir daí, foi possível descobrir qual time brasileiro é mais popular na terra do Mundial de Clubes.

O mais querido

Sim, o Flamengo é o time mais popular do Brasil também no Marrocos. O levantamento do “Apostagolos.com” mostra que o rubro-negro foi o mais procurado em terras marroquinas nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022. Vários fatores podem explicar isso, desde a predominância de rubro-negros entre os brasileiros que moram no país, até o fato de o recorte coincidir com a atual fase de ouro da equipe, bicampeã da Libertadores, do Brasileiro e campeã da Copa do Brasil, entre outros títulos. A última vez do Flamengo no país foi quando disputou o Torneio Internacional do Marrocos, em 1968. Na ocasião, foi campeão, vencendo o Real Força Armada, do Marrocos, e o Racing, da Argentina.

Celeiro de craques

O segundo time brasileiro mais procurado no Marrocos é o Santos. O desempenho do Peixe é tão bom que em 2021 ele foi o time brasileiro mais pesquisado no Google no país africano, empatado com o Flamengo. As campanhas da equipe da Vila Belmiro não têm sido boas, mas o Santos tem a popularidade de quem foi responsável por revelar ninguém menos que Pelé e Neymar.

Salve o tricolor

Em terceiro lugar aparece o São Paulo. O time do Morumbi mostrou uma constância na quantidade de buscas ao longo dos quatro anos. Apenas em 2021 não esteve entre os três mais procurados no Marrocos. Os números mostram a força da camisa são-paulina, uma vez que os resultados em campo não têm sido muito empolgantes.

Ascensão

O Palmeiras é o quarto time brasileiro mais popular no Marrocos. Mas isso tem uma tendência de mudar, de acordo com o levantamento do “Apostagolos.com”. Nos últimos dois anos, teve crescimento acentuado. Reflexo das boas campanhas, dos títulos conquistados e da maior visibilidade internacional – em 2021, ele disputou o título do Mundial de Clubes contra o Chelsea nos Emirados Árabes.

Sempre popular

Fecha o top-5 de times mais populares do Brasil no Marrocos o Corinthians, clube de segunda maior torcida do país. Pesa contra o Timão o período sem grandes resultados. Mas a Fiel Torcida, presente em todas as partes do mundo, garantiu ao menos um lugar entre os cinco mais procurados no Google marroquino.