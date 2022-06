O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), participou na manhã desta quarta-feira (22) do 3º Encontro Municipal Sobre Cuidados e Proteção da Pessoa Idosa, realizado no auditório da OAB Americana.

Além do parlamentar representando a Câmara no evento, compuseram a mesa diretiva o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, a presidente do Conselho Municipal do Idoso (COMID), Maria Cristina Louzado Vianna, o vice-presidente da 48ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Fabiano Camargo Neves, e a presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB, Dra. Danielle dos Santos Marques Curciol.

A atividade faz parte do “Junho Violeta”, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. A campanha conta com uma série de ações com o objetivo de fortalecer as redes de proteção ao idoso, orientando à população sobre os tipos de violências cometidos e os canais de denúncias. A data é celebrada em comemoração ao dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa – data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Durante o encontro, ocorreu a assinatura do Decreto criando o “Americana PRO60+”, Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa dos seus Direitos.

“A população idosa no país tem crescido muito a cada ano, essa realidade não é diferente em Americana. É fundamental estabelecer políticas públicas que garantam os direitos dessas pessoas que já contribuíram tanto com a sociedade e, em especial, auxiliem a combater os mais variados, e covardes, tipos de violência contra nossos idosos”, comentou Martins.