A dobrada dos presidentes das Câmaras Municipais de Americana e Indaiatuba – Thiago Martins (PV) e Pepo Lepinsk (MDB) consagrou após a desistência do presidente da Câmara de Campinas e atual presidente do Parlamento da RMC José Carlos (PSB) em disputar as eleições deste ano.

Foi acordado entre os presidentes das câmaras dos 20 municípios a importância de terem representantes da RMC em Brasília e São Paulo.

Independente de siglas partidárias, precisamos de unir e ter gente nossa que conhece e tem compromisso com nossa região.

Martins é o atual 2° vice presidente do Parlamento e Lepinsk é da diretoria.

“Acredito que este é um tipo de apoio que pode fazer a diferença nas urnas”, disse.