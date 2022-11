O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre as obras da creche do bairro Jardim Boer I, que estão paradas após aproximadamente 70% dos trabalhos.

No documento, o parlamentar lembra que em outubro de 2018 foi anunciada a autorização do início das obras de construção da unidade, por meio do Programa Creche Escola do governo do estado, prevendo a conclusão em novembro de 2019 por R$ 1,727 milhão.

Viabilizada por meio de parceria entre os governos estadual e municipal e o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE), a creche foi anunciada para ter sete salas, dois berçários, fraldário e lactário, visando atender a 130 crianças de 0 a 6 anos de idade.

“A obra já acumula três anos de atraso. Com o passar do tempo, verificamos por parte da construtora responsável que não estava sendo cumprido o cronograma de execução”, aponta Martins. Em maio de 2021, o estado rescindiu o contrato com a empresa e a obra está parada desde então.

No requerimento, o parlamentar pergunta se foi iniciado novo processo licitatório para andamento da obra. Além disso, informações sobre o custo estimado de R$ 2,4 milhões para a retomada e quais serviços faltam ser realizados, levando-se em conta que a antiga empresa executou 69,65% da construção.

“A região carece muito da unidade. Acompanho de perto essa situação desde o começo. É de fundamental importância que as obras sejam retomadas e, enfim, concluídas para atender a população daquela região, que tanto necessita da oferta deste serviço público”, completa Martins.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (3). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.