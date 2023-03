SVB, banco das Startups fale e acende alerta sobre Fintechs

O SVB, o banco das Startups, faliu esta semana e acendeu alerta sobre Fintechs brasileiras

As informações iniciais são de que algumas startups brasileiras não conseguiram retirar todo o seu dinheiro a tempo do Silicon Valley Bank. O banco onde muitas das empresas mantinham seus recursos recebidos de fundos de venture capital do Vale do Silício. O SVB entrou em colapso nesta semana nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, muitos ‘analistas’ estão dizendo para os investidores tirarem todo seu dinheiros das Fintechs brasileiras. Outros falam para se retirar valores acima de R$ 250 mil, que não teriam garantias.

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia assumiu a operação de todas as filiais e a matriz do banco após alegar níveis de liquidez inadequadas e insolvência. Com a retirada dos depósitos, quem tinha dinheiro no SVB deve receber até segunda-feira (13) o limite segurado de US$ 250 mil.

Os depositantes não segurados receberão um certificado de liquidação pelo valor restante de seus fundos não segurados, disse o regulador americano, acrescentando que ainda não sabe os números.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento