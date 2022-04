A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está entre as 36 empresas que compõem a carteira de ações do índice CDP Brasil de Resiliência Climática (ICDPR70). Apenas nove companhias, incluindo a Suzano, alcançaram as notas A ou A-. A nova carteira tem vigência entre abril de 2022 e março de 2023.

O ICDPR70 é elaborado pelo CDP, organização que dimensiona globalmente o impacto ambiental de empresas e governos. Ele reúne companhias que apresentam um elevado nível de conscientização sobre as questões climáticas, com base em seu plano de descarbonização e gestão de riscos em emissões e que integram medidas que endereçam este tema em sua estratégia. As análises contam com dados públicos da B3 e seguem metodologia alinhada ao Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

A remoção de carbono da atmosfera, medida que ajuda a combater a crise climática, é uma das principais metas de longo prazo da Suzano. Os “Compromissos para renovar a vida” definidos pela empresa são reportados anualmente e contam com verificação de terceira parte independente. Eles podem ser consultados no endereço https://compromissos-renovar-vida.suzano.com.br/.

