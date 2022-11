A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, é uma das empresas homenageadas pela Procter&Gamble (P&G) no External Business Partner of the Year Award 2022. Esta é a primeira vez que a Procter & Gamble Company promove uma premiação para reconhecer, dentre seus mais de 50.000 parceiros, os fornecedores mais comprometidos com modelos de atuação sustentável.

A Suzano foi a única empresa latino-americana a compor o grupo de seis companhias reconhecidas na premiação, que busca o progresso e as contribuições que os parceiros externos da empresa estão fazendo nos principais pilares de sustentabilidade da P&G: clima, resíduos, água e natureza.

“Nossos parceiros foram fundamentais para o sucesso da P&G. Seu desempenho e parceria sustentados permitiram nosso crescimento mútuo. Queremos continuar fortalecendo essa parceria entre nossas respectivas empresas porque acreditamos que é uma fonte de vantagem competitiva”, afirmou Jon Moeller, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da P&G.

Para Marina Negrisoli, Diretora América do Norte e Latam na Suzano, o reconhecimento é resultado de um trabalho diário em prol do meio ambiente. ‘’É com muito orgulho que recebemos o prêmio da P&G. A Suzano tem atuado para ser líder em sustentabilidade e continua investindo em ações que nos ajudarão a transformar o futuro do nosso planeta. Esperamos continuar a parceria com a P&G para melhorar cada vez mais os serviços e produtos oferecidos para a sociedade’’, completa a executiva.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br