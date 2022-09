A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, recebeu o prêmio ESG Model Enterprise, no Festival Internacional Verde Zero Carbono de 2022, realizado em Beijing. O prêmio foi concedido pelo comitê organizador do festival, que incluiu algumas das mais prestigiadas instituições de pesquisa, consultorias e veículos de mídia da China.

O Festival Internacional Verde Zero Carbono em Beijing reúne mais de mil representantes que atuam em políticas, negócios, academia e mídia, além de várias companhias que apresentam seus objetivos e planos de sustentabilidade para uma economia de zero emissões líquidas, como parte das metas de neutralidade de carbono da China para 2060.

A premiação reconhece as companhias com contribuições de destaque nas áreas de energia verde, redução de emissões de carbono, inovação em tecnologia e proteção ao meio ambiente. Além disso, as principais figuras no evento destacam empresas que demonstram ênfase particular na necessidade de organizações da China e do mundo adotarem uma abordagem colaborativa para a inovação verde.

“Na Suzano, nossa estratégia de negócio tem como base o conceito bastante pertinente de inovabilidade: inovação a serviço da sustentabilidade. Isso significa que nossos investimentos, nossas iniciativas de P&D, bem como nossos processos e produtos sempre integram a combinação dessas dimensões ao centro de tudo que fazemos”, diz Pablo Machado, Diretor Executivo de Negócios para a China da Suzano. “Como uma companhia que já é climate positive e trazendo novas tecnologias para o mercado que podem substituir insumos de base fóssil por materiais de origem renovável, estamos lisonjeados em ter nossos esforços reconhecidos na China com o prêmio ESG Model Enterprise”, complementa.

A Suzano tem o compromisso com as mudanças climáticas, sendo um dos seus objetivos remover 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera entre 2020 e 2025, além de reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa de suas operações em 15% até 2030. A companhia já alcançou um progresso significativo no atingimento dessas metas. Outras informações sobre as ações da companhia relativas às mudanças climáticas, além de outras metas ambientais e sociais estão disponíveis na Central de Sustentabilidade da companhia em: https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br.