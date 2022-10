A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro.

O programa conta com mais de 180 vagas abertas para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia, disponíveis nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará e Maranhão.

Para participar, é necessário ter formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, além de disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade da área e unidade. O idioma inglês não é critério de avaliação, além disso, todos os cursos são admitidos (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), desde que a universidade aceite a modalidade de estágio na área escolhida.

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural (avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa), desafios online, dinâmicas com o RH, painéis e entrevistas. O resultado do processo seletivo será divulgado em novembro deste ano, com previsão de início das atividades em fevereiro de 2023.

“Na Suzano, somos gente que inspira e transforma. Temos a diversidade como um pilar fundamental, pois acreditamos que a pluralidade fomenta a criatividade e a inovação. Cultivar a diversidade nos fortalece e, por isso, esperamos atrair talentos que queiram ir além, fazer diferente e serem protagonistas de suas carreiras e da evolução da sociedade.” afirma Bernardo Mansur, Gerente Executivo de Gente e Gestão da Suzano.

Além de um plano de carreira diferenciado, com ambientações, treinamentos, encontros com mentores(as) e projetos diversos, o Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro também oferece benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de outubro, e podem ser realizadas por meio do site www.suzano.com.br/estagio. Para mais informações sobre o Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro, basta acessar @talentosuzano no Instagram.